تقديرات بإنتاج 5500 طن من البصل في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا إنتاج مزارعي المحافظة من البصل الجاف في الموسم الحالي بـ 5500 طن.

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المزروعة بالبصل الجاف في هذا الموسم بلغت 220 هكتاراً بمردودية نحو 25 طناً للهكتار الواحد مبيناً أن الزراعة تنتشر في اغلب مناطق المحافظة ولا سيما الغربية.

وأضاف إن تسويق البصل الجاف للأسواق يبدأ من منتصف الشهر القادم لافتاً إلى أن محصول البصل الجاف له جدوى اقتصادية وأسعاره مقبولة للمزارع والمواطن ويقوم أهالي درعا بادخاره كمؤونة وبالتالي عليه طلب كبير في الأسواق.

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