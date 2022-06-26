السورية للتجارة بالسويداء تطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة عن السوق

السويداء-سانا

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم كميات من اللحوم البيضاء والحمراء في صالة المدينة للخضار والفواكه وذلك بأسعار مخفضة عن السوق حسب المعنيين فيها.

وذكر مدير فرع المؤسسة “ربيع غانم” في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المطروحة بلغت نحو 2 طن وشملت لحم الفروج الكامل وقطع الدجاج وهبرة ومسوفة العجل ولية الغنم مبيناً أن طرحها يأتي في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة بالسوق.

من جهة ثانية أشار غانم إلى أن فرع المؤسسة يسوق نحو طن من الكرز بشكل مباشر من المزارعين بهدف كسر حلقة الوسيط وتوريدها إلى فرع المؤسسة في محافظة دمشق توزيعها على الصالات بما يخدم المزارع والمستهلك معاً.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء بدأ مؤخراً بتسيير سيارات جوالة محملة بالخضار إلى أحياء مدينة السويداء.

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