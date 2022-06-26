بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة دمشق ونحو 150 ألف طالب وطالبة يتقدمون لها

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق للعام الدراسي 2021-2022 وتستمر لمدة شهر تقريباً.

ويتقدم للامتحانات وفق الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق نحو 150 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في كليات الجامعة ومعاهدها بمدينة دمشق وفروعها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة مبيناً في تصريح لـ سانا أن الجامعة استكملت تحضيراتها واستعدت مبكراً لانطلاق الامتحانات في جميع الكليات حيث تم الإيعاز بضرورة إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بأسبوعين وتوفير جميع المستلزمات داخل القاعات الدراسية.

وتم التأكيد وفق رئيس الجامعة على عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بضرورة الالتزام بنظام امتحانات الأسئلة الموضوعية وتطبيق مواصفات فنية للورقة الامتحانية وفق المعايير المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة وإعطاء الوقت الكافي لكل امتحان فضلاً عن التأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية بالوجود داخل القاعات للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ والمباشرة بتصحيح الأوراق الامتحانية وعدم التأخير بإصدار النتائج.

وأوضح أن الورقة الامتحانية يجب أن تشتمل على أسئلة شاملة وموضوعية وواضحة لا تحتمل تفسيرات مختلفة ومرتبطة بأهداف المقرر وموضوعاته وقائمة على الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير واعدادها بطريقة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب وأن يتناسب عدد الاسئلة في الورقة الامتحانية مع الزمن المخصص للامتحان.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن الجامعة والانتباه إلى عدم التورط بارتكاب المخالفات ضماناً لحسن سير العملية الامتحانية وعدم تعرضهم للعقوبات التي يمكن أن تؤثر على تحصيلهم الدراسي مستقبلاً.

السويداء

درعا

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency