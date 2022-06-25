فلسطين تجدد إدانتها للانحياز الأميركي تجاه الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

جددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لانحياز الإدارة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أن الحماية الأميركية لكيان الاحتلال تشجعه على ارتكاب المزيد من الإرهاب.

وأشارت الخارجية في بيان وفقاً لوكالة وفا إلى تصاعد جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والتي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين اليومية سواء بما يتعلق بعمليات الاستيطان أو القمع والتنكيل الوحشي إضافة إلى جرائم هدم منازل الفلسطينيين ومنشاتهم في عموم الضفة الغربية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه التي تهدد بإشعال المنطقة برمتها مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم نظراً لحجم الدعم والإسناد والحماية الذي توفره لكيان الاحتلال ما يشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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