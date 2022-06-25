عروض متنوعة في اليوم الثالث من معرض الزهور بدمشق

دمشق-سانا

شهد اليوم الثالث من معرض الزهور في دورته الثانية والأربعين عروضاً متنوعة كان أبرزها الفعاليات الثقافية والفنية ومسرح الطفل على خشبة المدرج الروماني في حديقة تشرين.

واستهلت العروض الفنية فرقة عمو سعيد بعملها الموجه للأطفال “البطاريق” ويحكي قصة دب يريد التهام البطاريق التي تستطيع بحنكتها ودهائها إقناعه بالعمل وتعليمه صيد الأسماك ليأكل من تعبه ويتحول إلى مخلوق جيد ويحب سعادة الآخرين.

وأوضح مخرج العمل ومدير الفرقة سعيد عطايا أن الأساس في عمل فرقتهم هو التفاعل مع الأطفال والحوار معهم خلال العرض لأن ذلك يضمن انسجامهم وحبهم لشخصيات العمل ويحقق الهدف المرجو بجعل الطفل يقلد أبطال العمل في حياتهم اليومية.

وأوضحت بطلة العمل الفنانة شانتال مقبعة أن عرض اليوم يهدف إلى تعليم الأطفال التعاون وعدم الطمع والعمل بجد ونشاط للحصول على حاجاته لافتة إلى اتباع الطريقة غير المباشرة بالتعليم لأن الطفل بطبعه لا يحب الوعظ وإنما يميل إلى تقليد الشخصيات التي يحبها.

كما شارك بالعرض الذي أنجز بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا كل من الفنانين خالد الموسى وأحمد بشواتي وأشرف أبو سرية وإياد حسن دكاك.

كما قدمت فرقة جمعية المسرح الحر عدداً من العروض الراقصة والفنون الشعبية استهلتها بعدد من الرقصات على أنغام أغان من التراث العربي جمع بينها التغني بالورد وجماله منها الورد جميل وعمي يا بياع الورد ووردة حمرا لمتلي سمرا ويا خولي الورد وولا زرعلك بستان ورود.

كما قدمت الفرقة عروض باليه لأطفال ويافعي الفرقة إضافة إلى عروض رقص غربي تبعته عروض دبكات شعبية لأغان من التراث منها الدلعونة ويا بو ردين واسمع وش قال المعنى ووصلة من القدود الحلبية.

واختتمت العروض بحفل موسيقي غنائي أحياه الفنانون عصمت رشيد وعدنان عمر وسمير النوري وعصام الرفاعي وباسل فتال وقد تميزت العروض بتفاعل الجمهور الكبير الذي حضر الحفل في الهواء الطلق.

بلال أحمد