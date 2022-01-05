الفصائل الشعبية تستهدف بعبوة ناسفة سيارة لميليشيا (قسد) في قرية محيميدة بريف دير الزور

دير الزور-سانا

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرية محيميدة بريف دير الزور ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن عبوة ناسفة زرعها عناصر من الفصائل الشعبية انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” في الشارع العام لقرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ما أسفر عن وقوع إصابات بين مسلحي الميليشيا وتضرر السيارة.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي ميليشيا “قسد” في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم.

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