أكشنار: أكبر مشكلة تواجه تركيا هي سياسات نظام أردوغان

أنقرة-سانا

أكدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار أن أكبر مشكلة تواجه تركيا حالياً هي سياسات النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن أكشنار قولها خلال حفل وضع حجر الأساس لمحطة مترو مرسين بمشاركة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وعمدة البلدية إن “أحزاب المعارضة ستقصي معاً النظام السيء الذي أسسه أردوغان” مشددة على أن أحزاب المعارضة ستصل إلى السلطة وسيكون الرئيس الثالث عشر لتركيا مرشح تحالف الأمة.

وأشارت أكشنار إلى أن “حكومة أردوغان سرقت خبز وحياة الشعب وسرقت أيضاً حياة الأطفال الصغار”.

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