SCS-NET

إكثار بذار درعا: بيع 5945 طناً من بذار القمح للفلاحين

2022-01-04

درعا-سانا

بلغت كمية بذار القمح المغربل والمعقم المباعة للفلاحين بدرعا من فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالمحافظة 5945 طناً خلال الموسم الزراعي الحالي.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أنهم مستمرون في توزيع وبيع البذار للفلاحين والجمعيات الفلاحية وفق التنظيم الزراعي المخطط مؤكداً أن البذار الموزعة تتمتع بمواصفات وإنتاجية عالية.

من جهة أخرى أوضح الناصيف أن مزارعي درعا اكتتبوا في الموسم الحالي على 5ر96 طناً من بذار البطاطا المحلية ونحو 5ر365 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة.

يشار إلى أن فرع إكثار بذار درعا باع في الموسم الماضي أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إكثار بذار درعا يبيع 1830 طناً من بذار القمح

درعا-سانا باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا من بداية الموسم وحتى اليوم 1830 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved