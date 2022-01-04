إكثار بذار درعا: بيع 5945 طناً من بذار القمح للفلاحين

درعا-سانا

بلغت كمية بذار القمح المغربل والمعقم المباعة للفلاحين بدرعا من فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالمحافظة 5945 طناً خلال الموسم الزراعي الحالي.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أنهم مستمرون في توزيع وبيع البذار للفلاحين والجمعيات الفلاحية وفق التنظيم الزراعي المخطط مؤكداً أن البذار الموزعة تتمتع بمواصفات وإنتاجية عالية.

من جهة أخرى أوضح الناصيف أن مزارعي درعا اكتتبوا في الموسم الحالي على 5ر96 طناً من بذار البطاطا المحلية ونحو 5ر365 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة.

يشار إلى أن فرع إكثار بذار درعا باع في الموسم الماضي أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة.

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