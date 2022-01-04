الخارجية الروسية:أفريقيا ليست ساحة مواجهة بين روسيا والدول الأخرى

موسكو-سانا

أكد مدير إدارة افريقيا بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو أن روسيا لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى وهي منفتحة للتعاون مع دول القارة وغيرها.

وخلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم قال تكاتشينكو إن “موسكو تتعاون مع الأصدقاء والشركاء الأفارقة وهي مستعدة للانفتاح والتعاون مع جميع المهتمين بوضع القارة الأفريقية في الاتحاد الأوروبي والصين والدول الأخرى”.

وتابع تكاتشينكو: “لدى الكثيرين مصالحهم الاقتصادية والسياسية الخاصة والتي لا تتوافق دائماً مع مصالح الآخرين.. لكن المنافسة الصحية المتحضرة يمكن أن تأتي بالنفع” مؤكداً أن نهج روسيا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة.

وفي سياق آخر اعتبر تكاتشينكو أن انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب السلطات المالية مع شركة أمنية روسية خاصة “ليست بناءة بل هي رد فعل على شيء غير موجود بعد” موضحاً أن “النقد يجب أن يكون موضوعياً ومستنداً إلى حقائق أو أدلة موثوقة”.

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