تحذير من وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى الإرهابيين

موسكو-سانا

حذر رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف من عواقب وصول الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى التنظيمات الإرهابية والسوق السوداء مؤكدا أن ذلك سيمثل مشكلة للعالم بأسره.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شوغاييف قوله في مقابلة مع قناة “إر بي كا” بثتها اليوم أن “ترك الأمريكيين لأسلحة ومعدات عسكرية بمثل هذا الكم الهائل أصبح مشكلة كبيرة ليس فقط لأفغانستان ولكن للعالم بأسره نظرا لأن مختلف التنظيمات الإرهابية تنشط في هذا البلد” مضيفا أن “هذا السلاح سوف يقع في أيديهم أيضا هذا إذا لم يكن قد وقع”.

ولم يستبعد رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني أن تدخل هذه الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء وبذلك يمكن أن تصل الأسلحة إلى أي مكان في العالم.

وتركت القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان ما قيمته 85 مليار دولار من المعدات والأسلحة تتضمن 22 ألف سيارة مدرعة و358 ألف بندقية آلية و176 قطعة مدفعية و8 آلاف سيارة شحن وعددا كبيرا من طائرات النقل وأكثر من مئة مروحية.