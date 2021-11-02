الكرملين: انتشار الجيش الروسي على الأراضي الروسية شأن داخلي

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تقارير صحيفة بوليتيكو الأميركية حول انتشار الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا هي مجرد “حشو إعلامي متدني النوعية ولا يستحق حتى إضاعة الوقت والتعليق عليه”.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إننا “نرى أن هذه التقارير تتحدث عن الحدود مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تعرض الحدود مع بيلاروس… وهذا بالذات يشير الى النوعية من التقارير التي لا تستحق إضاعة الوقت في التعرف على مثل هذا الحشو متدني الجودة”.

وقال بيسكوف إن “تحرك معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا على أراضي روسيا الاتحادية هو شأن خاص بنا ولا يهدد أحداً” مضيفاً “روسيا على خلفية نزعات توسعية عدوانية ولا سيما من قبل حلف شمال الأطلسي وعدد من البلدان الأخرى اتخذت وتتخذ تدابير لضمان أمنها”.

ونشرت صحيفة بوليتيكو الأميركية صور أقمار صناعية زعمت أنها تظهر انتشار وحدات للجيش الروسي بشكل مكثف على الحدود مع أوكرانيا بمنطقة سمولينسك.

وتتاخم سمولينسك الحدود البيلاروسية فيما هي بعيدة عن الحدود الأوكرانية.