مونشنجلادباخ يسحق بايرن ميونيخ بخماسية في كأس ألمانيا

مونشنجلادباخ-ألمانيا-سانا

سجل بروسيا مونشنجلادباخ ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة ليسحق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بخماسية نظيفة اليوم ويخرجه من الدور الثاني لبطولة الكأس.

وشهدت البداية الرائعة لجلادباخ تسجيل هدفين للجزائري رامي بن سبعيني وآخر من كواديو كوني ليتقدم الفريق 3-صفر قبل أن يسجل بريل إمبولو ثنائية في بداية الشوط الثاني ويحسم المباراة.

وأصبح جلادباخ أول فريق يسجل خمسة أهداف أمام النادي البافاري القوي منذ فوز بروسيا دوتموند 5-2 في نهائي كأس ألمانيا 2012 وأول فريق على الإطلاق يسجل ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة أمام بايرن في مباراة بكأس ألمانيا.