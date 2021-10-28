المحكمة الدستورية التركية ترفض معظم طلبات الطعون لديها

انقرة-سانا

كشفت بيانات رسمية تركية تعرض الحق في محاكمة عادلة للمواطنين للانتهاك بشكل متكرر.

ونقلت جريدة زمان التركية عن بيانات صادرة عن المحكمة الدستورية على موقعها الالكتروني اليوم قولها إن المحكمة رفضت 89 بالمئة من الاعتراضات على انتهاك الحقوق الواردة لها خلال 9 سنوات.

وأوضحت البيانات أنه ما بين الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021 تلقت المحكمة الدستورية 335 ألفاً و324 طلباً فردياً حيث قررت رفض 246 ألفاً و752 طلباً للتحقيق في انتهاك أي بما يعادل 3ر89 بالمئة من الطلبات.

يشار إلى أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حول تركيا إلى سجن كبير ومكان لقمع الحريات.