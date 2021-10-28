يوفنتوس يتلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام ساسولو

تورينو/إيطاليا-سانا

تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة على أرضه 2-1 أمام ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم.

وتسببت الخسارة المفاجئة والأولى ليوفنتوس في عشر مباريات في كل المسابقات في تراجع فريق المدرب أليغري للمركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويتأخر عن ميلان المتصدر بفارق 13 نقطة بعد عشر مباريات بينما تقدم ساسولو للمركز التاسع متأخراً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس.

وفي مباريات أخرى اليوم تقدم أتلانتا للمركز الرابع بعدما حول تأخره ليفوز على سامبدوريا 3-1 بينما سجل أنطونين باراك هدفاً متأخراً من ركلة جزاء ليقتنص نقطة التعادل 1-1 لفيرونا أمام على ملعب أودينيزي.