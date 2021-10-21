دعموش: المقاومة ستبقى حامية للبنان ورادعة لأعدائه

بيروت-سانا

جدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش تمسك المقاومة بحماية لبنان والدفاع عن أراضيه واستقراره ومنع الفتن الداخلية.

أكد دعموش في كلمة في صيدا أن “المقاومة كانت دائماً قوية وعصية على الانجرار نحو أهداف خبيثة وإن قدرات المقاومة وقوتها كانت دائماً ومنذ الانطلاقة مسخرة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته مشيراً إلى أن قدرات المقاومة أنجزت التحرير وصنعت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي ومنعت اجتياح واستباحة الإرهابيين للبنان وأبعدت عنه الأخطار وهي اليوم تحمي الاستقرار والسلم الأهلي وتمنع الاقتتال الداخلي وتبعد شبح الحرب الأهلية عن لبنان مشيراً إلى أن لدى المقاومة أهدافاً كبيرة تتعلق بحماية لبنان ولا تريد أن تضيعها في صراعات داخلية تنفيذاً لمآرب منفذي مجزرة الطيونة في بيروت مؤخراً وشدد دعموش على أن حزب الله لا يزال وسيبقى قوة تردع العدو وتخيف الصهاينة وتحمي لبنان واللبنانيين” مشيراً إلى أن على الجميع في لبنان الوقوف بوجه حزب القوات اللبنانية ورئيسه من أجل منع الحرب الأهلية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلد.

وكان مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية اعتدوا في 14 الشهر الجاري على متظاهرين سلميين في منطقة الطيونة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص فيما أصيب أكثر من ستين آخرين بجروح مختلفة.