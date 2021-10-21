أحدث التقنيات الرقمية في معرض سورية الدولي الثالث للإعلام والإعلان والطباعة

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وإعلانية محلية ودولية انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض سورية الدولي الثالث للإعلام والإعلان والطباعة “ميديا إكسبو سيريا 2021” على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويضم المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات العديد من المؤسسات الإعلامية والإعلانية ومكاتب الدعاية والإعلان والتصميم والإخراج الفني والمطابع وشركات الخدمات الطباعية والإعلانية ومستلزماتها وتقنياتها وشركات تجهيز آلات الطباعة والتصوير والإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية وشركات الإنتاج والتوزيع الإعلامية والإعلانية وشركات البرمجة والرسم والتصميم الثنائي وثلاثي الأبعاد.

معاون وزير الإعلام أحمد ضوا أكد في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أن المعرض يشكل فرصة للوسائل الإعلامية والإعلانية المشاركة لكي تتبادل الأفكار والآراء والاستفادة من ذلك في إنتاج رسالة وطنية ومخاطبة الرأي العام بشكل مختلف منوها بتنوع الجهات المشاركة في المعرض لهذا الموسم والتي شملت مجالات جديدة يمكن من خلالها تطوير الإعلام وتوفير كل أداوته على الأقل ضمن المستوى المحلي.

ولفت ضوا إلى أن إقامة المعارض في هذا الوقت يدل على عودة التعافي والنشاط الاقتصادي إلى سورية بفضل انتصارات جيشها الباسل إضافة إلى أنها تشكل عاملاً مهما لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على سورية معرباً عن أمله بأن تشهد المعارض القادمة مشاركات أوسع ومحتوى متنوع أكثر.

بدوره لفت مدير عام المجموعة خلف مشهداني إلى أن هذا المعرض بدورته الثالثة كان من المقرر إقامته العام الماضي 2020 إلا أنه تأجل بسبب جائحة كورونا مبينا أن أبرز التخصصات المشاركة فيه الوكالات الإعلانية والتسويق الرقمي والخدمات الطباعية والتصميم بمختلف أنواعه.

وأعرب مشهداني عن تقديره للجهات والمؤسسات الإعلامية التي شاركت في المعرض تحت شعار “التحدي” متجاوزة كل الصعوبات التجارية والصناعية القائمة سواء على المستوى المحلي أو الدولي مثل الأردن ولبنان والعراق وروسيا.

وفي لقاءات مع سانا بين المهندس أيمن الأخرس مدير عام المؤسسة العربية للإعلان أهمية إقامة مثل هذه المعارض المختصة بكل المجالات العاملة في الدعاية والإعلام من الطباعة والإعلام الالكتروني والطرقي والإعلام التجاري مشيرا إلى أنه لوحظ مؤخرا ازدياد عدد الشركات والتقنيات المطلوبة في مجال الإعلام أفقياً وعمودياً من حيث الانتشار ووسائل التواصل الاجتماعي.

سفيتلانا ميرو من المركز الثقافي الروسي قالت إن مشاركة المركز في المعرض تركز على التعريف بالمنشورات الثقافية التي تتوجه للأطفال والطلاب من أعمار فوق 18 سنة لتعليم اللغة الروسية وكذلك أحدث الكتب المترجمة من اللغة الروسية إلى العربية.

ماهر حسام الدين المدير العام لشركة أبجد للحلول التقنية قال: نقدم خدماتنا البرمجية بالشكل الأمثل للتجار والمستثمرين والأفراد بحيث نكون بوابة للاستثمار مبيناً أن الشركة صممت دليلا إعلاميا شاملاً “الدليل الأزرق” يضم كافة الشركات ورجال الأعمال الموجودين في سورية وكل المعلومات والبيانات المطلوبة عنهم.

معاذ الرجال من إحدى شركات الطباعة والتغليف لفت إلى أن مشاركتهم في المعرض تأتي في سياق تدعيم وجودهم في الاسواق خاصة أن المعرض يضم عدداً من الشركات العاملة في هذا المجال ما يتيح تبادل الخبرات ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء ويتضمن عدت نشاطات مرافقة تشمل محاضرات حول أهمية التسويق الالكتروني والتحديات الراهنة والفن التشكيلي المعاصر وأنواع الطباعة وتقنياتها والتعليم في روسيا.

هيلانه الهندي ومنار ديب