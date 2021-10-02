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بريطانيا تسجل 121 وفاة و30301 إصابة جديدة بكورونا

2021-10-02

لندن-روما-سانا

سجلت بريطانيا 121 وفاة و30301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات الحكومة البريطانية فإن “العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن سبعة ملايين و871014 إصابة بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة 136910 حالات”.

وسجلت إيطاليا 3312 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى أربعة ملايين و679067 إصابة في حين ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 130998 بعد تسجيل 25 حالة جديدة.

وتعتبر حصيلة الوفيات في إيطاليا ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

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