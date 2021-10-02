الطقس غداً.. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الغربية حيث تصبح حول معدلاتها في تلك المناطق بينما تبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الساحلية ويميل الجو للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات قوية تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أحيانا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..