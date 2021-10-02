في ذكرى هبّة الأقصى.. مظاهرة حاشدة في الأراضي المحتلة عام 1948

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين في مدينة سخنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اليوم في مظاهرة في ذكرى هبّة الأقصى التي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً.

وأوضح مراسل سانا أن المشاركين في المظاهرة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ورددوا هتافات منددة بالاحتلال الصهيوني وممارساته بحق الفلسطينيين مؤكدين تجذرهم بوطنهم فلسطين ومتمسكين بترابه الذي قدموا في سبيله آلاف الشهداء والأسرى مهما تغطرس المحتل.

وأوضح المشاركون أن الجرح الفلسطيني النازف لا يزال مستمراً حتى اليوم ومحطة انتفاضة الأقصى تعتبر من أهم المحطات في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي تلاحم في الضفة والقدس وغزة مع الجليلين والمثلث والنقب وأكد أن الدم الفلسطيني واحد مثلما فلسطين كانت وستبقى واحدة من بحرها إلى نهرها.

ووضع أهالي الشهداء وعدد من الفعاليات الوطنية الفلسطينية أكاليل الزهر على أضرحتهم في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الذكرى الحادية والعشرين لهبّة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتي أعلن حينها أبناء الجليلين والمثلث والكرمل والنقب الإضراب العام عقب اقتحام مجرم الحرب الإسرائيلي أرييل شارون بحماية 2000 من قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً من أبناء الجليلين والمثلث.

عطا فرحات