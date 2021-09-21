حمص-سانا

تمت إعادة العمل بمخبز الوعر الآلي بحمص إثر إنهاء أعمال الصيانة والتأهيل لأحد خطوط الإنتاج فيه بعد توقفه منذ حوالي سنة وثلاثة أشهر.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بحمص وليد الصالح في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الخط الذي تم العمل على صيانته من قبل الورشات الفنية التابعة للفرع بالتعاون مع خبراء مختصين تبلغ قدرته الإنتاجية 10 أطنان من الخبز بشكل يومي وشملت أعمال الصيانة بيت النار والسلاسل والعجانة والقطاعة والفتاحة وغيرها مؤكدا أن إعادة تأهيل الخط من شأنها تحسين جودة الرغيف ونوعيته.

وأشار الصالح إلى أن المخبز يضم خطي إنتاج آخرين إضافة إلى الخط الذي تمت إعادة تأهيله.

يذكر أن المخابز التابعة لفرع المؤسسة بالمحافظة تنتج يوميا حوالي 174 ألف كغ من مادة الخبز في 20 مخبزا آليا واحتياطيا.