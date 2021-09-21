المرأة والأزياء في فضاء التجريد… معرض للفنان والناقد أديب مخزوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
في الذكرى الـ 30 لاستقلال أرمينيا… علاقات تاريخية مع سورية أساسها الاحترام
2021-09-21
إعلامية سورية مكرمة في المؤتمر الدولي لقادة المجتمع بدبي
2021-09-21
لافروف يبحث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأوضاع في سورية وليبيا وأفغانستان
2021-09-21
بوغدانوف يبحث مع وفد مجلس الشعب العلاقات بين روسيا وسورية
2021-09-21
برلماني تركي يطالب بمحاسبة أردوغان على جرائمه في سورية
2021-09-20
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد برئاسة المقداد
2021-09-20
التشيكي المورافي:الناتو مسؤول عن الدمار في سورية ودول أخرى
2021-09-20
محليات
صيانة معظم شبكات الكهرباء في منطقة درعا البلد ومواصلة أعمال إزالة السواتر وفتح الطرقات
2021-09-21
تنفيذ حملة نظافة في حي الفردوس بمدينة حلب
2021-09-21
إنهاء صيانة المسرب الشرقي للطريق الدولي من مركز نصيب الحدودي إلى الحدود الإدارية لمحافظة درعا شمالاً
2021-09-21
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الطاقات المتجددة ويقر عدداً من المشاريع
2021-09-21
في جلسة مجلس الوزراء.. تأكيد على تحسين واقع الكهرباء وتأمين متطلبات القطاع الزراعي
2021-09-21
منخفض جوي سطحي غداً وأمطار متوقعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية
2021-09-21
إخماد حريقين اندلعا بأشجار حراجية وأعشاب يابسة في ريف حمص
2021-09-21
رياضة
الروسية إيفانتشينكو تحرز بطولة العالم للدراجات بسباق ضد عقارب الساعة لفئة الناشئات
2021-09-21
ديوكوفيتش يتربع على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ 85 على التوالي
2021-09-21
رونالدو يتخطى نجم مانشستر يوناتيد السابق أندي كول
2021-09-21
الإصابة تغيب المدافع كاير عن المباراتين المقبلتين سبيزيا وفينيزيا
2021-09-21
نادي باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه ميسي
2021-09-21
الإصابة تغيب أولريتش عن بايرن ميونخ
2021-09-21
ألكانتارا يغيب عن ليفربول في مواجهة نوريتش سيتي
2021-09-20
اقتصاد
بمشاركة سورية.. افتتاح أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي
2021-09-21
السورية للاتصالات تعدل أجور بعض خدماتها مع بداية الشهر القادم
2021-09-21
بعد توقفها لسنوات…عجلة الإنتاج في شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية تقلع مجدداً
2021-09-21
افتتاح معرض التوظيف للباحثين عن فرص العمل بحلب
2021-09-21
تحويل مبلغ 300 مليون ليرة لصرف أثمان العنب العصيري بالسويداء
2021-09-21
النفط يصعد أكثر من 1 بالمئة وسط مؤشرات على شح الإمدادات الأمريكية
2021-09-21
مؤسسة التمويل الصغير الأولى (سورية) تطلق العلامة التجارية لتحولها إلى المصرف الأول للتمويل الأصغر
2021-09-20
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الشريط الأخباري
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الطاقات المتجددة ويقر عدداً من المشاريع
في جلسة مجلس الوزراء.. تأكيد على تحسين واقع الكهرباء وتأمين متطلبات القطاع الزراعي
في الذكرى الـ 30 لاستقلال أرمينيا… علاقات تاريخية مع سورية أساسها الاحترام
السورية للاتصالات تعدل أجور بعض خدماتها مع بداية الشهر القادم
تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في بلدة تل شهاب بريف درعا
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ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في الحسكة وريف دير الزور
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
المرأة والأزياء في فضاء التجريد… معرض للفنان والناقد أديب مخزوم
2021-09-21
أديب مخزوم
2021-09-21
sally
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