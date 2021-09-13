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ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

2021-09-12

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على سيلتا فيغو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما “هاتريك” ثلاثية في الدقائق “24و46 و87” وفينيسيوس جونيور في الدقيقة “55” وكامافينجا في الدقيقة “72” بينما سجل لسيلتا فيغو سانتي مينا وسيرفي في الدقيقتين “4 و31” من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

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