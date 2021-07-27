طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

طوكيو-سانا

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو اليوم عن تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة.

وتزيد هذه الحصيلة بمقدار 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس وكانت أعلى حصيلة إصابات سجلتها المدينة قبل ذلك في الـ 7 من كانون الثاني الماضي عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة حسب صحيفة “اليابان توداي”.

وقال مسؤولو الصحة في اليابان إن إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء بلغ أكثر من 200 ألف حالة.

وانطلقت يوم الجمعة الماضي في طوكيو دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى بين الـ 23 من تموز الجاري والـ 8 من آب المقبل بعد أن تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وأمس الأول أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المشاركين بالأولمبياد.