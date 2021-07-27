خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بدعم صمود الفلسطينيين في القدس

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بالقوة فرض وقائع جديدة على الأرض في مدينة القدس المحتلة غير مكترث بالقرارات الأممية ذات الصلة مطالبة المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال لتهويد المدينة ودعم صمود الفلسطينيين فيها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مخطط الاحتلال الاستيطاني في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين في مركز مدينة القدس ولا سيما أنه جزء من مخططات تهويد المدينة وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي.

وأوضحت الخارجية أن هذ المخطط التهويدي يستهدف الممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين بما فيها بعض أملاك الأوقاف والكنائس كما أنه يمس بجميع مستويات حياة المقدسيين وحركتهم في المنطقة.

وحذرت الخارجية من أن هذا المخطط وتصعيد الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في القدس وشن حملات اعتقال يومية بحقهم وإبعادهم عن المدينة يهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتهويدها ما يستدعي تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.