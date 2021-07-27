SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل إطفاء دمشق: الدخان المتصاعد بالقرب من بناء فرع دمشق لنقابة المهندسين على أوتوستراد المزة ناتج عن حريق في منزل سكني وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بدعم صمود الفلسطينيين في القدس

2021-07-27

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بالقوة فرض وقائع جديدة على الأرض في مدينة القدس المحتلة غير مكترث بالقرارات الأممية ذات الصلة مطالبة المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال لتهويد المدينة ودعم صمود الفلسطينيين فيها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مخطط الاحتلال الاستيطاني في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين في مركز مدينة القدس ولا سيما أنه جزء من مخططات تهويد المدينة وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي.

وأوضحت الخارجية أن هذ المخطط التهويدي يستهدف الممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين بما فيها بعض أملاك الأوقاف والكنائس كما أنه يمس بجميع مستويات حياة المقدسيين وحركتهم في المنطقة.

وحذرت الخارجية من أن هذا المخطط وتصعيد الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في القدس وشن حملات اعتقال يومية بحقهم وإبعادهم عن المدينة يهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتهويدها ما يستدعي تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

انظر ايضاً

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الأقصى والفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بوقفه

القدس المحتلة-سانا استهداف متواصل للقدس المحتلة بأحيائها وبلداتها وهويتها الفلسطينية ولا سيما المسجد الأقصى المبارك …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved