مصرع 11 شخصاً بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى بمدينة مومباي الهندية

مومباي-سانا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم بينهم ثمانية أطفال عندما انهار مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية فوق مبنى آخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن الحادث وقع قبل منتصف الليل في ضاحية بشمال مومباي وأن من المحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض فيما نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات قريبة.

وعرض التلفزيون المحلي صوراً لعمال الإنقاذ وهم يزيلون الأنقاض في حارة ضيقة.

وحوادث انهيار المباني أكثر شيوعاً في مومباي خلال فترة الأمطار الموسمية وكان أمس هو أول أيام الأمطار الغزيرة في المدينة التي تعتبر العاصمة المالية للهند.