أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في المكسيك و10614 في أندونيسيا

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 9099 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و22662 إصابة.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز العالمي فقد تم تسجيل 1047 وفاة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالمرض في البلاد إلى 178108 حالات.

وفي أندونيسيا ارتفع مجمل الإصابات بالفيروس إلى مليون و263299 إصابة بعد تسجيل 10614 إصابة جديدة بينما وصل مجمل الوفيات إلى 34152 بعد تسجيل 183 وفاة جديدة.

وفي الفلبين تم تسجيل 1901 إصابة و157 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 557058 والوفيات إلى 11829 حالة.