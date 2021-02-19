زاخاروفا: الغرب اخترع قصة تسمم نافالني لتشويه صورة روسيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب اخترع قصة التسمم المزعومة للسياسي الروسي أليكسي نافالني خدمة للتصور الذي يسعى لترويجه بأن “روسيا عدوانية”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: تم اختراع قصة التسمم المزعوم لـ نافالني بالأسلحة الكيميائية ونسب كل هذا إلى موسكو بكل بساطة لأن الغرب يسعى لتشويه صورتها في المجتمعات الغربية وتوظيف ذلك سياسياً باتجاه تبرير السعي لاحتواء روسيا وأيضا تبرير تحويل ميزانيات حلف شمال الأطلسي ناتو إلى عسكرة أكبر.

وفي وقت سابق قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يحتاج نافالني لزعزعة استقرار الوضع في روسيا وإحداث اضطرابات اجتماعية وإضرابات وميادين جديدة.

يذكر أن نافالني معتقل حاليا ورهن التحقيق في موسكو بعد عودته من ألمانيا بعد أن حكمت محكمة روسية عليه في وقت سابق بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ لاختلاسات مالية بمبلغ 16 مليون روبل من إحدى شركات المتاجرة بالأخشاب الروسية.