الطلبة العرب:”قانون قيصر” حلقة في مخطط أمريكي صهيوني لإضعاف سورية

دمشق-سانا

استنكر الاتحاد العام للطلبة العرب ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستهدف الشعب العربي السوري مؤكداً أنه حلقة ضمن المخطط الأمريكي الصهيوني لإضعاف سورية والنيل من صمود شعبها وضرب مؤسساتها ومقوماتها.

وشدد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم على أن هذا “القانون” سيسقط وغيره من العقوبات وستنتصر سورية ومحور المقاومة والحلفاء مطالباً بإنهاء الحصار وأن تقوم المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية بالمطالبة برفع تلك العقوبات ومحاكمة كل من أساء إلى سورية.

ولفت الاتحاد إلى أن الحصار رغم أثاره السلبية على الشعب العربي السوري سيزيد من صمود وصلابة مواقف سورية وشعبها وجيشها.

وأشار إلى أنه لم تكفهم الحرب الإرهابية منذ عام 2011 على سورية والحصار الاقتصادي الظالم المفروض على شعبها بل يريدون مزيداً من الإرهاب والضغط لثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية وإخضاعها للأوامر والإملاءات الأمريكية والصهيونية وتخليها عن تحرير الأرض العربية والحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة أرضها وتخليها عن دعم المقاومة والقضية الفلسطينية.

ولفت الاتحاد إلى أن أمريكا التي تدعي الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان هي من تمارس أبشع أنواع العنصرية بحق أبناء شعبها من أصول إفريقية وهي أكبر داعم ومنفذ للإرهاب في العالم مبيناً أن مجلس الشيوخ الذي يمثل الشعب الأمريكي أقر ما يسمى “قانون قيصر” وصدق عليه ترامب ضد سورية الشقيقة وشعبها.