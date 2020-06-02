10 قتلى في الاحتجاجات الأمريكية..زج نحو 20 ألفاً من الحرس الوطني في 29 ولاية والبنتاغون يرفع مستوى التأهب

واشنطن-سانا

قتل 3 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 10 أشخاص.

وأعلنت سلطات سيسيرو في ضواحي شيكاغو وفقاً لوكالة رويترز مقتل شخصين واعتقال 60 آخرين خلال أعمال الاحتجاجات التي طالت المدينة الصغيرة أمس دون ذكر أي معلومات حول أسباب سقوط القتيلين.

كما قتل شخص واحد في مدينة لاس فيغاس خلال اشتباكات مع الشرطة المحلية التي زعمت أن القتيل كان يحمل عدداً من الأسلحة لاستخدامها ضد الشرطة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أفادت استناداً إلى مسؤولين ومصادر مطلعة بمقتل شخص واحد في مدينة مينيابوليس وآخر في شيكاغو وثلاثة أشخاص في إنديانابوليس وشخص في لويسفيل وآخر في ديترويت.

وفي السياق ذاته أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اعتقال أكثر من 300 شخص لانتهاكهم حظر التجوال وأعمال الشغب والسطو خلال الليلة الماضية.

هذا وذكرت قيادة الحرس الوطني الأمريكي أن 18 ألف عنصر من قواته تم إشراكهم حتى الآن للتعامل مع الاحتجاجات في 29 ولاية أمريكية معلنة عن إرسال 1500 عنصر إضافي إلى العاصمة الأمريكية من ولايات أخرى لتعزيز القوات المنتشرة في المدينة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفع مستوى التأهب الأمني لحماية مقرها الواقع في ولاية فيرجينيا والقواعد العسكرية قرب دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن في ظل الاحتجاجات المستمرة.

وتحولت جريمة قتل فلويد على يد الشرطة الأمريكية إلى قضية رأى عام بعد خروج احتجاجات في دول عدة تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة وصدور إدانات دولية لممارسات القمع التي تحاول السلطات الأمريكية إخماد التظاهرات بها.