العدوان السعودي يجدد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن وقصفت اليوم عددا من المناطق السكنية في المحافظات اليمنية مخلفة أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن طيران العدوان السعودي شن غارات جوية على جمارك حرض ومنطقة بني حسن في عبس في محافظة حجة ومديرية حيدان وبني معاذ بمديرية سحار في صعدة ومديريات الحزم وخب والشعف وبرط العنان في الجوف وحرف سفيان وريدة في عمران.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بقذائف الهاون والمدفعية أماكن متفرقة من منطقتي الجاح والقرشية في مديرية بيت الفقيه وغرب مثلث العدين وحيس كما استهدفت مزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين اليمنيين.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.