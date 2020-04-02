هبوط طائرة عسكرية روسية في نيويورك محملة بالمساعدات الإنسانية

موسكو- سانا

أعلنت مصادر مطلعة اليوم عن هبوط طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة في مطار كينيدي الدولي بنيويورك مخصصة لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن موسكو أرسلت طائرة شحن تحمل أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية لمكافحة الوباء حيث تواجه الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو ريبيكا روس أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت روس:”نتوقع أن تقوم موسكو اليوم بتسليم طائرة فيها وسائل حماية شخصية وحمولة أخرى عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق على

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .. سنقوم على الفور باستخدام المعدات اللازمة عندما نحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية”.

ويشهد القطاع الصحي في أمريكا نقصا في المعدات بما في ذلك معدات الحماية.

وكانت روسيا أرسلت الأسبوع الماضي فريقا طبيا ومعدات إلى إيطاليا بما في ذلك أجهزة للتنفس.