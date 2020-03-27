تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعت 3ر0 بالمئة إلى 41ر1624 دولارا للأوقية بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب كما تراجعت أسعاره في العقود الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 30ر1643 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 8ر1 بالمئة إلى 08ر2373 دولارا للأوقية بينما صعد البلاتين 7ر1 بالمئة إلى 51ر748 دولارا للأوقية وربح 22 بالمئة في الأسبوع الجاري في حين ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 54ر14 دولارا للأوقية وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2008.