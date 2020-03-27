هزة أرضية تضرب مدينة فارياب جنوب شرق إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة ارنا عن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران قوله إن الهزة وقعت على حدود محافظتي كرمان وهرمزكان وضواحي مدينة فارياب وكان مركزها عند التقاء خطي العرض 30ر28 والطول 30ر57 درجة وبعمق 14 كم من سطح الأرض.

وكانت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة دهلران الحدودية بمحافظة إيلام غرب إيران في الثالث عشر من الشهر الجاري.