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إيران تدين الاتهامات الأمريكية الواهية بحق مادورو

2020-03-27

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الإتهامات الأمريكية الواهية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون دولي يسمح لواشنطن أن تستغل آلياتها القضائية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ونقلت وكالة ارنا عن موسوي قوله في تصريح اليوم: “الإدارة الأمريكية بلغت الذروة في تطبيق قوانينها الداخلية خارج حدودها من خلال ممارسات وانتهاكات تعسفية وخرق القوانين الدولية ما يعرض كيان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للخطر”.

وطالب موسوي المجتمع الدولي بالتصدي للإجراءات الأحادية الأمريكية والدفاع بصوت واحد عن التعددية ورفض الممارسات الأمريكية القسرية المتفردة.

وكانت فنزويلا جددت أمس تنديدها بالتدخلات الأمريكية في شؤونها واصفة الاتهامات التي تسوقها واشنطن ضدها بأنها “بائسة وواهية ومبتذلة”.

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