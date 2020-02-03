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بيسكوف يؤكد قلق روسيا من تواصل أعمال التنظيمات الإرهابية في إدلب

2020-02-03

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التنظيمات الإرهابية في إدلب لا تزال تواصل أعمالها الإرهابية معربا عن قلق روسيا العميق بهذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم في موسكو ما زلنا قلقين بشأن استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة من سورية.

وكان بيسكوف أشار في تصريح للصحفيين يوم الجمعة الماضي الى أن الوضع في إدلب لا يزال “سيئا” مع وجود عدد كبير من الإرهابيين الذين يرتكبون بشكل متواصل أعمالا عدوانية وهجمات إرهابية ضد الجيش العربي السوري وكذلك ضد قاعدة حميميم في ريف اللاذقية وهذا يتسبب بإثارة قلق موسكو العميق.

وفي سياق آخر أعرب بيسكوف عن رفض موسكو تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن شبه جزيرة القرم ووضع تتار القرم مشيرا إلى الاختلاف الكبير مع الأتراك بهذا الشأن وعدم موافقتهم على اللغة المستخدمة في هذا السياق.

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