روحاني: مستعدون للتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني إستعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.

وقال روحاني خلال لقائه في طهران اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس “لا تزال إيران مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا وكلما التزم الجانب المقابل بالكامل بالتزاماته ستعود إيران إلى التزاماتها”.

ولفت روحاني إلى أن أمريكا ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة إزاء دول المنطقة بما فيها إيران وسورية والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان مبينا أن خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق النووي خلق عقبات ومشاكل كبيرة أمام باقي الأطراف على صعيد التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الموقع مع إيران.

من جهته قال بوريل إن “الدول الأوروبية تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وحل القضايا الخلافية للإبقاء عليه”مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لخلق تعاون قوي يصب في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي.

بدوره بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع بوريل الاتفاق النووي الموقع مع إيران وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي بما فيها الوضع الراهن في منطقة الخليج وضرورة خفض التوترات الإقليمية وما تسمى “صفقة القرن” وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.