اعتصام في العاصمة اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

نفذت قوى وفعاليات لبنانية اليوم اعتصاماً أمام جمعية المصارف وسط بيروت وأمام مصرف لبنان المركزي مطالبين بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.

وانطلق المعتصمون للأحد الثاني على التوالي في مسيرة من أمام جمعية المصارف باتجاه مصرف لبنان في الحمراء مروراً بساحتي الشهداء ورياض الصلح وشارع المصارف وسط بيروت.

وقال مسؤول قطاع الطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني محمد بزيع إنه يجب مخاطبة المسؤولين عن الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا إليه مشيراً إلى أن إنقاذ لبنان يتطلب اتخاذ خطوات جذرية وهي زيادة الضرائب على أرباح المصارف.

وأكد بزيع أن هذا التحرك الاحتجاجي الذي بدأ منذ الـ 16 من كانون الأول الماضي سيستمر معلناً عن مظاهرة مركزية الأحد المقبل في بيروت.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة بعلبك مظاهرات احتجاجية الأحد الماضي ضد رفع الأسعار والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد وللمطالبة بمكافحة الفساد.

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