منتخب دمشق أولا ببطولة الجمهورية للمصارعة

اللاذقية-سانا

أحرز منتخب دمشق المركز الأول في الترتيب العام للفرق ببطولة الجمهورية بالمصارعة التي أقيمت في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 75 لاعبا مثلوا معظم المحافظات إضافة لناديي الجيش والشرطة المركزي.

وتصدرت محافظة دمشق الترتيب العام للفرق بمجموع 68 نقطة تلاه نادي الجيش بالمركز الثاني بمجموع 58 نقطة متساويا مع درعا ثم منتخب حمص برصيد 56 نقطة فمنتخب إدلب واللاذقية بـ 49 نقطة لكل منهما.

وفاز ببطولة الأوزان محمد جاويش بوزن 45كغ محمد جاويش وأمجد سلقيني بوزن 48 كغ ومحمد سرغايا بوزن 55كغ وإبراهيم طباع بوزن 60كغ ومهند عاشق بوزن 65كغ وأحمد ديركي بوزن71كغ وحمزة زيدان بوزن 80 وموفق سوار بوزن 92كغ وأسامة مسالمة بوزن 110كغ.

وقال أمين سر اتحاد اللعبة محمد الحايك لمراسل سانا الرياضي “إن البطولة حظيت بمشاركة كبيرة ومنافسات قوية وكشفت عن العديد من المواهب التي لفتت انظار خبراء اللعبة حيث ستتم الاستفادة من هذه المواهب لاحقا بعد أن يتم إعدادها بشكل جيد عبر لجنة متخصصة بتحضير المواهب.