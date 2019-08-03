اختتام بطولة السويداء بالقوة البدنية للشباب

السويداء-سانا

بمشاركة ثلاثين لاعبا مثلوا أندية العربي والقريا والكفر وشهبا وصلخد اختتمت بطولة السويداء بالقوة البدنية لفئة الشباب.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافها نادي القريا لوزن 53 كغ وسام جريرة ولوزن 59 كغ ليث شقير ولوزن 66 كغ هيثم الشعار ولوزن 74 كغ خالد الحناوي ولوزن 83 كغ قصي نمور ولوزن 93 كغ رواد نرش ولوزن 105 كغ أمير صبح فيما جاء أولا بوزن 120كغ أفلاطون عكوان.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام والقوة البدنية بالسويداء إياد كنعان إلى أن البطولة جاءت بهدف انتقاء منتخب المحافظة تحضيرا للاستحقاقات القادمة وشهدت مستوى فنيا جيدا وأرقاما جديدة لعدد من اللاعبين.