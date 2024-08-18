منافسات قوية ببطولة الجمهورية للمصارعة لفئتي الرجال والشباب

حلب-سانا

بمشاركة واسعة ووسط منافسات قوية، اختتمت بطولة الجمهورية للمصارعة للرجال والشباب التي أقيمت مؤخراً في حلب.

وفاز ببطولة الأوزان بفئة الرجال بالمصارعة الحرة محمد مصطفى بوزن 57 كغ وعبد الرحيم فواز 61 كغ وابراهيم الطباع 65 كغ وأحمد خاناتي 70 كغ وخالد الرفاعي 74 كغ وأنس الخالدي 86 كغ وفداء الأسطة 92 كغ وأنور شرفاوي 97 كغ وعمر صارم 125 كغ.

وانتهت منافسات المصارعة الرومانية بفوز أمجد السلقيني بوزن 55 كغ ومهند السعيد 60كغ ومحمود الطحان 62 كغ ومحمد فواز 67 كغ وأحمد نكدلي 72 كغ وإبراهيم الفاعوري 77 كغ ومحمد العبيد 82 كغ وأحمد الأحمد 87 كغ وأحمد بكري 97 كغ وعبد الرحمن الأبرص 130 كغ.

وفي بطولة الشباب بمنافسات المصارعة الحرة، فاز عبد الرحمن فواز بوزن 57 كغ ومقداد فارس 61 كغ ويامن الصيفي 65 كغ ومجد عائشة وزن 70 كغ وخالد الرفاعي وزن 74 كغ وعمر زيدان وزن 79 كغ ووائل الخالدي وزن 86 كغ ويحيى الحسين وزن 93كغ وأنور شرفاوي وزن 97 كغ وطارق فومة وزن 125 كغ.

أما منافسات الرومانية ففاز بمنافساتها أمجد السلقيني بوزن 55 كغ ومحمد السعيد 60 كغ ومحمود طحان 63 كغ وقاسم الأبرش 67 كغ ومحمد سلوم 72 كغ وخالد الكن 77 كغ وخالد شوكة 83 كغ وسعيد أفغاني 87 كغ وأحمد الأحمد 97 كغ ومحمود البلح 130 كغ.

محمد الرحيل

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