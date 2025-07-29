مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون الرقابي

الدوحة-سانا

بحث وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، مع ديوان المحاسبة القطري في العاصمة القطرية الدوحة، سبل تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية في البلدين.

وعقد الوفد السوري الذي ترأسه نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور اجتماعات رسمية مع فريق من ديوان المحاسبة القطري، برئاسة مساعد رئيس الديوان، جاسم عبدالعزيز المناعي، جرى خلالها استعراض آفاق تطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات.

وقدّم المنصور عرضاً حول عمل الجهاز المركزي في سوريا، متناولاً أبرز التحديات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بالبنية التحتية الرقمية ونقص الكوادر الفنية المتخصصة.

و اطّلع وفد الجهاز على تجارب ديوان المحاسبة القطري في عدة محاور رئيسية، شملت التحول الرقمي كمسار لتطوير أدوات الرقابة وأساليبها، والرقابة المسبقة كأداة وقائية، وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحليل الرقابي وبناء قواعد بيانات حديثة.

وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الكوادر ورفع كفاءة الأداء الرقابي.

وكان رئيس ديوان المحاسبة القطري، عبد العزيز بن محمد العمادي، أكد خلال استقباله الوفد أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات بين المؤسستين الرقابيتين في البلدين.

من جهته لفت نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن هذه الزيارة تشكّل خطوة مهمة نحو شراكة رقابية بناءة، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة المؤسساتية في كلا البلدين.