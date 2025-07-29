الصحة تبحث مع هيئة التخطيط والإحصاء سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في وزارة الصحة أهمية التشاركية في العمل، وإجراء المسوحات الميدانية، وإقامة دورات تدريبية لتطوير الخبرات وتسهيل العمل الإحصائي.

وأوضح الوزير العلي أهمية التخطيط والإحصاء في القطاع الصحي للحصول على مؤشرات مهمة تسهم بالنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكداً ضرورة تخصيص نظام صحي إلكتروني مستقل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

وثمن الوزير العلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لجمع البيانات وإصدار إحصائيات دقيقة تسهم في تحسين سير العمل وتطويره.

بدوره قدم رئيس الهيئة شرحاً تفصيلياً حول آلية عمل الهيئة، لافتاً إلى ضرورة تكامل العمل ووضع خطة إستراتيجية لتغطية كل القطاعات وأهمية تفعيل دور مديريات التخطيط في الوزارات.

حضر الاجتماع مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.