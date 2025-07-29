باراك: نقدر بشدّة مساعي الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا

واشنطن-سانا

أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك عن تقديره الشديد لمساعي الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا.

وقال باراك في تغريدة اليوم عبر منصة إكس: “إن التزام الحكومة السورية الراسخ بالشمولية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إضافة إلى جهود قوات سوريا الديمقراطية بقيادة مظلوم عبدي محوري لاستقرار سوريا، جيش واحد، حكومة واحدة، ودولة واحدة”.

وأضاف باراك: “نقدر بشدة الحوار البنّاء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا، ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل آمن”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تصريحات لقناة العربية أن سوريا الموحدة سيكون لها جيش واحد، وعلم واحد، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية مفتوحة بشكل يومي، واصفاً لقاءه بالرئيس أحمد الشرع بالإيجابي.