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الخارجية الكازاخستانية: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا في الـ 11و 12 من الشهر الجاري

2024-11-08

أستانا-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية يومي الـ 11 والـ 12 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه ستعقد في اليوم الأول من الاجتماع مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود على أن تستمر في اليوم التالي مبينة أنه من المقرر عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي نهائي في الـ 12 من تشرين الثاني الحالي.

وأشارت الخارجية الكازاخستانية إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سورية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض في سورية.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أفاد في تشرين الأول الماضي بأنه من المقرر عقد اجتماع جديد بصيغة أستانا قبل نهاية العام الجاري.

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