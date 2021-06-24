خارجية كازاخستان تحدد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا  

نور سلطان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم أن موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية سيعقد في العاصمة نور سلطان يومي الـ 7 والـ 8 من تموز القادم.

ونقلت سبوتنيك عن بيان للوزارة نشر على موقعها قوله “في السابع والثامن من شهر تموز 2021 ستعقد الجولة رقم 16 حول سورية بصيغة أستانا في مدينة نور سلطان”.

وأضاف البيان إنه “من المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) إضافة إلى وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة.. كما سيشارك ممثلون من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين”.

وكان من المقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سورية في أيار الماضي بينما أعلن مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة أجلت بسبب جائحة كورونا.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 15 اجتماعاً اثنان منها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.