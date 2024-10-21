معرض فني تشكيلي في الحديقة العامة بمنطقة سلحب يضم 300 لوحة

حماة-سانا

احتضنت الحديقة العامة في منطقة سلحب بريف حماة معرضاً فنياً نظمه مركز “فور هيلب” للتدريب والتأهيل الشبابي بالتعاون مع معهد شمس للفنون ومرسم ندى للفنون الجميلة بعنوان “ع أمل”.

وضم المعرض لوحات متعددة عبرت عن رؤى الفنانين ومنهم فاتن عباس التي قالت في تصريح لمراسلة سانا: إن شعار المعرض هو أمل بالإبداع وبغد أجمل وهو استمرارية لمعارضي السابقة التي حملت عناوين مشابهة كأحلام كبيرة وبكرا أحلى، مشيرةً إلى أن أهم ما يميز هذا المعرض تعدد موضوعاته وتنوع الأفكار ما بين الألوان والبورتريه وعدد المشاركين الذين زادوا على 570 من عمر سبع سنوات حتى 50 سنة، وعدد اللوحات ما يقارب الـ 300 لوحة.

ندى حيدر التي شاركت في المعرض هي وطلابها وصفت هذه المشاركة بالمميزة بما قدموه من أعمال وتصاميم فنية على مدى سنوات طويلة، لافتةً إلى أن المعرض وما تضمنه من أعمال فنية عبر عن مكنونات فنية وبصمات خاصة تعبد الطريق نحو مستقبل واعد للفن التشكيلي في مدينة سلحب.

بدوره مدير مركز “فور هيلب” للتدريب والتأهيل حيدر فاتو اعتبر أن أهمية المعرض تكمن بإتاحة الفرصة أمام الفنانين بنشر أعمالهم ومنح لوحاتهم وأعمالهم الفنية الفرصة للظهور أمام الجمهور لأن الفن لغة إنسانية تتجاوز حدود الكلمات والنصوص، والفن يعبر عن عمق الإنسان بتجاربه وأحاسيسه.

إيفانا ديوب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen