إعلان نتائج مفاضلتي ذوي الإعاقة والكليات الطبية في الجامعات الخاصة للشهادات ‏غير السورية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مفاضلتي ذوي الإعاقة والكليات الطبية في الجامعات الخاصة للشهادات غير السورية للعام الدراسي 2024-2025.
وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط المخصص عبر صفحتها على موقع فيسبوك وقناتها على تلغرام وموقع المفاضلة الإلكتروني.
وكانت الوزارة أصدرت في الـ 13 من تشرين الأول الجاري نتائج المفاضلات العامة والموازي، ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة، ومفاضلة الثانويات المهنية وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024-2025.
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