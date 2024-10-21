إعلان نتائج مفاضلتي ذوي الإعاقة والكليات الطبية في الجامعات الخاصة للشهادات ‏غير السورية

دمشق-سانا ‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مفاضلتي ذوي الإعاقة والكليات ‏الطبية في الجامعات الخاصة للشهادات غير السورية للعام الدراسي 2024-2025. ‏

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على ‏النتائج من خلال الرابط المخصص عبر صفحتها على موقع فيسبوك وقناتها على تلغرام وموقع المفاضلة الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 13 من تشرين الأول الجاري نتائج المفاضلات ‏العامة ‏والموازي، ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة، ‏ومفاضلة الثانويات المهنية وأبناء ‏أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية ‏للعام الدراسي 2024-2025.

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