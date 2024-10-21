إخماد حريق في أراضٍ زراعية في ناحية البهلولية بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد رجال الإطفاء في اللاذقية بالتعاون مع حوامات الجيش العربي السوري اليوم حريقاً اندلع في ‏أراضٍ زراعية بين قريتي فدرة والكركيت التابعتين لناحية البهلولية في ريف ‏المحافظة. ‏

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود في تصريح لمراسل سانا أن منظومة ‏الإطفاء المتمثلة بالدفاع المدني ودائرة الحراج وفوج الإطفاء قامت بتطويق النيران في ‏الموقع، وتمكنت بالتعاون مع حوامات الجيش من إخماد النيران ومنعها ‏من الوصول إلى المنازل رغم شدة الرياح وصعوبة المنطقة ووعورتها لتدخل مرحلة التبريد ومراقبة بعض البؤر الصغيرة. ‏

وأضاف: إن أسباب الحريق ما زالت مجهولة وهي قيد التحقيق، مشيراً إلى أن النيران أتت ‏على مساحة نحو 60 دونماً من أشجار الزيتون والأشجار الحراجية. ‏

علاء إبراهيم

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