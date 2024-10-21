إخماد حريق في أراضٍ زراعية في ناحية البهلولية بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا
أخمد رجال الإطفاء في اللاذقية بالتعاون مع حوامات الجيش العربي السوري اليوم حريقاً اندلع في أراضٍ زراعية بين قريتي فدرة والكركيت التابعتين لناحية البهلولية في ريف المحافظة.
وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود في تصريح لمراسل سانا أن منظومة الإطفاء المتمثلة بالدفاع المدني ودائرة الحراج وفوج الإطفاء قامت بتطويق النيران في الموقع، وتمكنت بالتعاون مع حوامات الجيش من إخماد النيران ومنعها من الوصول إلى المنازل رغم شدة الرياح وصعوبة المنطقة ووعورتها لتدخل مرحلة التبريد ومراقبة بعض البؤر الصغيرة.
وأضاف: إن أسباب الحريق ما زالت مجهولة وهي قيد التحقيق، مشيراً إلى أن النيران أتت على مساحة نحو 60 دونماً من أشجار الزيتون والأشجار الحراجية.
علاء إبراهيم
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