بوتين: روسيا تعتبر أعضاء رابطة الدول المستقلة شركاء استراتيجيين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا الاتحادية تعتبر أعضاء رابطة الدول المستقلة بمثابة شركاء استراتيجيين، موضحاً أننا سنولي الكثير من الاهتمام للقضايا الاقتصادية ضمن الرابطة.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في موسكو: إن التعاون داخل رابطة الدول المستقلة هو إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الروسية، لكونها أقرب جيراننا وأصدقائنا وشركائنا الاستراتيجيين، وسنولي الكثير من الاهتمام لآفاق زيادة توسيع التعاون التجاري والاستثماري في الرابطة.

وأضاف بوتين: سنناقش خطوات ملموسة تهدف إلى توسيع الشراكة في جميع هذه المجالات وضمان الأمن المشترك، وسنتحدث عما ينبغي القيام به لتحسين فعالية الرابطة وهياكلها، وسنتخذ عدداً من القرارات التنظيمية.

وفي تصريح للصحفيين عند وصوله إلى الكرملين للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بيلاروس قيّمت تغير العقيدة النووية الروسية بأنه تعزيز للموقف الذي اتخذته موسكو ومينسك بعد نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي الجمهورية.

ورداً على دعوات بعض السياسيين الأوكرانيين للهجوم على بيلاروس قال لوكاشينكو: “الحدود هي حدود دولتنا، وإذا عبر أحد الحدود ولزم الأمر فسوف نكون بانتظارهم”.

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