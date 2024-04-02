الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني تستلم 25 طناً من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة

الحسكة-سانا

استلمت الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني شحنة أدوية طبية لزوم عمل الهيئة مقدمة من وزارة الصحة مساء اليوم.

وفي تصريح لمراسل /سانا/ بيّن مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب أهمية الشحنة لناحية تأمين احتياجات الهيئة لمدة ستة أشهر من الأدوية والسيرومات ولا سيما أن حجم العمل كبير لكون الهيئة هي الوحيدة حالياً في الخدمة وتغطي خدماتها الصحية مساحة جغرافية واسعة.

وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة شحنات وكميات من الأدوية الإسعافية والسيرومات سيتم شحنها تباعاً من دمشق إلى الحسكة مخصصة للهيئة العامة خلال الأيام القادمة.

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